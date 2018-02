Castherine Deneuve (l) en Catherine Frot in Sage Femme.

age Femme’, wij zouden zeggen lief mens. Catherine Frot is in deze film van Martin Provost een Parijse vroedvrouw tot het moment dat deze beroepsaanduiding, tegelijk met het hele medische wereldje daaromheen uit de mode raakt. Zij, Claire, past daarvoor, zonder te weten wat de toekomst haar zal brengen. Haar sociale positie wordt scherp in een korte scene getekend tijdens een gesprek met een bankemployé over een mogelijke lening.

Intussen heeft Claire wel wat anders aan haar hoofd, als na jaren de ex-minnares van haar overleden vader (Catherine Deneuve) opduikt, Béatrice, een gokkende lellebel die alleen maar aan zichzelf kan denken en er flink op los leeft. Claire, die ooit door deze vrouw is verlaten, past er aanvankelijk voor, weer met haar in zee te gaan. Totdat duidelijk wordt dat Catherine hersenkanker heeft en dat haar dagen zijn geteld. Enfin, lief mens. Claire wel te verstaan.

Een volstrekt aannemelijk, fraai geënsceneerd filmdrama, versterkt door af en toe subtiel-komische situaties, waaraan onder anderen een vrachtautochauffeur op wie Claire valt, een steentje bijdraagt. En laat het gestalte geven aan de hoofdpersonages maar aan Deneuve en Frot over.

Ik zag het deze week bij de Bestse Filmliga. Is donderdag- en vrijdagmiddag nog te zien in de cyclus Vijftig Plus van het BioBest Theater.