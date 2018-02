e navigator in de auto, meestal aangeduid met TomTom, maar dat is even arbitrair als een flesje aroma Maggi noemen, leidt nogal eens tot gehannes. Zelf ongetwijfeld wel eens meegemaakt; in het ergste geval dwars door een schrikhek een kanaal in gereden.

Deze week zag ik in Breda een markant geval. Een vrachtauto reed over de Academiesingel en sloeg bij de verkeerslichten op de kruising met de Willemstraat (aan het eind waarvan het station Breda Centraal ligt) rechtsaf en reed via de Willemsbrug over de singel op het bekende cilindervormige Nassaumonument toe en stopte. Ja, daar ligt een breed geasfalteerd fiets- annex voetpad, dat door de voormalige kasteeltuin Valkenberg naar hartje stad voert. Onzeker draaide de vrachtauto rond het monument en sloeg over de brug rechtsaf richting Delpratsingel. Vandaar is er een royale verbinding met de Boschstraat en Vlaszak, zeg maar de rand van het oude centrum: de John F. Kennedylaan. Lopend door ‘t Valleke zag ik daar de vrachtauto zijn weg vervolgen. Opgelost, na ‘n hoop gedoe. (Beeld: Google Maps)

