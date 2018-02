e demonstratie tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land in Den Haag, op 29 oktober 1983 (550.000 deelnemers) was niet premier Ruud Lubbers’ finest hour, al slaagde hij er daarna in, ook hier ‘een mouw aan te passen’. Ik heb aan die demonstratie deelgenomen en wijdde er mijn wekelijkse column in het Brabants Dagblad aan. Het is voornamelijk een sfeerverhaal, waaruit een indrukwekkende eensgezindheid blijkt. Moet je nu niet meer om komen.

In een evaluerend stukje over de krant van 1 november 1983, schreef mijn toenmalige hoofdredacteur, die bekend stond als ‘rechts reactionair’: Met de column van Guido weet ik niet goed raad.

Je kunt de tekst met de toetscombinatie Ctrl-+ iets vergroten.

Becommentarieerde filmopnamen van de demonstratie zijn twee jaar geleden op YouTube gezet.

Zie ook Achterom kijken 24

Veertien door mij gemaakte foto’s op Flickr