Zeker 241 van de 1449 wethouders hebben de afgelopen raadsperiode om politieke redenen het pluche vaarwel moeten zeggen. Daarbovenop waren er 44 wethouders wier positie onhoudbaar werd door hun gedrag. Al bijeen is dit bijna 20%. Het dagblad Trouw ontleent dit aan het blad Binnenlands Bestuur. Alles met naam en toenaam. Eén wethouder wordt om zijn grensoverschrijdend gedrag zelfs Geile Geurt genoemd. Op YouTube staat een door meer dan 123.000 mensen bekeken filmpje waarop een inmiddels afgetreden wethouder van Steenbergen, Vincent van den Bosch (D66) –> het aan de stok heeft met een plaatselijke vlogger, die hij ‘dorpsgek’ noemt.

De in november afgetreden Jos van Son (Rosmalens Belang) van Den Bosch, werd dinsdag door de Rijksrecherche gearresteerd in verband met een onderzoek naar het lekken van informatie naar het Brabants Dagblad over de benoeming van de nieuwe burgemeester, vorige zomer. Volgens het BD ontkent de man. Van Son moest weg nadat hij onder invloed achter het stuur had gezeten en een raadslid voor fascist had uitgemaakt.

In de lijst ontbreekt (het heet in de krant dan ook een ‘voorbeeldlijst’) de Bestse PvdA-wethouder Bert van Drunen, wiens vertrek verband hield met wat heette ‘een liefdesrelatie’ met een collega.

