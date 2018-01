en béétje columnist schrijft natuurlijk geen geinig stukkie over een televisieprogramma als ‘Ik vertrek’.

Maar dan moet een béétje columnist het hebben over het feit dat Donald Duck in het Witte Huis zichzelf officieel tot Stabiel Genie heeft verklaard.

Niet doen.

Of toch over Jean Paul Rawie die in prachtig half vergeten Nederlands de uitnodiging weigert om aan de Groningse universiteit een lezing te houden over Nederlandse dichtkunst – in het Engels.

