Vanmorgen, Nieuwjaarsdag, geprobeerd het jaar goed te beginnen, door met ons pasnummer plus door de gemeente toegezonden wachtwoord, in te loggen op Mijn Afval op de website afvalbest.nl De boodschap luidt: Er is geen pas bekend met de ingevulde gegevens of de pas is geblokkeerd. Twee pogingen.

Voorpagina hhBest