Waren ‘n paar dagen in Lissabon, dat natuurlijk ook helemaal in kerstsfeer is. Deze foto van een rotonde met de wens Boas Festas, illustreert ook de hegemonie van de auto in het hart van de stad. Portugal heeft nog heel wat te doen, aleer het fijnstof- en co2-probleem tot aanvaardbare (Europese) normen is teruggebracht.

De grootste kerstmarkt in Lissabon is tevens voorzien van kermisattracties.

De bakker bakt op de kerstmarkt.

