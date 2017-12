Bovenste rij, tweede van rechts.

et is nu tegen 10 uur, en het is 3 december 2017, en aangezien ik, zoals al eerder gemeld, aanzienlijk meer verleden heb dan toekomst, denk ik bij die datum automatisch terug aan die dag, 60 jaar geleden, om precies te zijn dinsdag 3 december 1957. En dat is voor mij zo’n datum: weet je nog waar je was op die dag, dan is het antwoord: ik zat in de trein met mijn eerste ‘vrijvervoertje’, de trein was bezig me te brengen naar Roermond, waar ik al bijna was en waar ik me in de Ernst Casimirkazerne moest melden voor ‘eerste oefening’ in het kader van de militaire dienstplicht.

