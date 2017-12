e bent nog niet zo lang abonnee van de krant (en het zal, eerlijk gezegd, ook niet erg lang meer duren) maar je stinkt er toch in. De kop op de voorpagina luidt: ‘Limburg trekt sociaal zwakkeren’, je ziet een plaatje voor je geestesoog opduiken: troepen haveloos geklede mensen met oude SERBIA CROATIA REFUGEES MIGRATION CRISIS, kinderwagens met maar drie wielen en een met touw samengebonden kartonnen koffer, een stok over de schouder met daaraan wat spullen, bij elkaar gebonden met een blauw geruite gerafelde theedoek, de kinderen op de nek of sjokkend op kapotte klompen, opa hompelend op een kromme stok in de achterhoede. Ze zijn onderweg van Den Haag naar Kerkrade, en bij het pontje van Amerongen moeten ze bedelen of ze gratis naar de overkant mogen. Want: ‘Limburg trekt sociaal zwakkeren’. Duizenden en nog eens duizenden zijn dit kansloze gezin voorgegaan en nog eens duizenden zullen volgen.

