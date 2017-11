Peter Stiekema

ent u gek? Of een beetje misschien? Zonder dat u het zelf in de gaten heeft wellicht. Kennelijk heeft één op de vier Nederlanders een hersenaandoening. Vorig jaar stonden er 3,8 miljoen mensen met hersenaandoeningen geregistreerd bij de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Hersenstichting. Maar er kunnen er best veel meer zijn. Die niet geregistreerden ontbreken op de lijst. Nee, niet die van Sinterklaas. De Sint is het spoor in dit land al veel langer bijster.

Van de mensen met een hersenaandoening hebben er 1,9 miljoen een psychische stoornis zoals depressie, angst- en paniekstoornissen. 1,3 miljoen mensen kampen met een chronische hersenaandoening, zoals dementie, de ziekte van Parkinson of epilepsie. Deze cijfers komen niet van mij, maar van de Hersenstichting, zoals gezegd. Er zal binnenkort wel weer een landelijke collecte zijn, zo valt te vrezen. Met al dat collectegeld valt er een hoop te genezen, zeggen ze daar. Ik betwijfel dat een beetje.

En dan is er nog een aantal niet-aangeboren hersenletsels zoals door een beroerte of een ongeluk (645.900), slaapstoornissen (506.200) en hersenaandoeningen die bij baby’s blijken te bestaan, zoals een verstandelijke beperking (100.400). Het wordt er kortom in deze column niet echt veel beter op. En we zwijgen nog maar over de psychoses, Münchhausen by proxy, het syndroom van La Tourette, alles wat op tbs lijkt, Adhd , Ptss, (bedenk zelf uw eigen afkortingen en tekortkomingen) etc enz. Het wordt nog erger als je hoort dat veel mensen geen medische hulp zoeken, dus ook niet staan geregistreerd. Dat betekent dat de werkelijke cijfers nog hoger liggen. Te hopen valt dat er bij de Hersenstichting ook niet her en der een steekje los zit. Of was het nou een schroefje?

Hoe gaat het eigenlijk met jou, Peter, hoor ik de oplettende lezertjes (voor zover die er nog zijn) vragen. Best goed eigenlijk. Ik heb ze allemaal nog op een rijtje. Ik heb een fantastische uitvinding gedaan, de grootste van deze eeuw. Ik heb een middel gevonden dat branden blust, oorlogen en rampen kan beëindigen. Mits juist aangewend kan het vliegtuigrampen voorkomen, hongersnood beëindigen. Ik ben ermee naar de leden van het vers geformeerde kabinet Rutte gegaan en iedereen was enthousiast, maar ze hadden nog wel wat vragen. Ik werd afgevoerd naar een groot gebouw met witte zalen en dokters en verpleegsters. Ik kreeg elektrische schokken en toen ze klaar waren was ik genezen, zeiden ze. Groot probleem: ik was mijn hele fantastische plan vergeten.

Uiteindelijk blijken alleen u en ik nog echt normaal te zijn. Maar als iedereen gek is, wie is er dan nog normaal?

Voorpagina hhBest