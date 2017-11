itslagen van referenda die niet bindend zijn worden altijd begeleid met opmerkingen als: ‘dit is wel een duidelijk signaal’. Het referendum in Landgraaf, over de vraag of de inwoners heil zien in een fusie met de naastgelegen gemeente Heerlen, is wat dat betreft geen uitzondering. Zesenvijftig procent van de inwoners kan het geen bal schelen of die fusie doorgaat of niet. Net als bij de Brexit waren het de ouderen die in Landgraaf de doorslag gaven. Net als ik vonden ze het een prettige wandeling naar het stembureau, op een onverwacht mooie en zonnige dag in november.

