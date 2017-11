Commissaris Van de Donk bekrachtigt met een handdruk de tijdelijke benoeming van Ubachs (rechts). De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, heeft J. G. M. T. (Hans) Ubachs (56, D66) benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Best. De benoeming geldt volgens een persbericht van de gemeente, tot het moment dat burgemeester Anton van Aert (59, PvdA) wiens ambtstermijn tot september 2018 geldt, hersteld is van zijn ziekte. De heer Van Aert heeft zich ongeveer een half jaar geleden teruggetrokken, nadat bekend was geworden dat hij zich, wonende in Boxtel, niet in de gemeente Best had laten inschrijven.

Hans Ubachs was wethouder in Onderbanken en Schinnen. In 2011 werd hij burgemeester in Laarbeek en van 2016 tot 2017 was hij waarnemend burgemeester in Gulpen-Wittem. Zijn benoeming in Best is tot stand gekomen, zo verduidelijkt het gemeentelijk persbericht nu, ‘in goed overleg met een vertegenwoordiging van de raad en het college van B en W’.

Hoewel dat nog niet door de gemeente is vermeld, mag aangenomen worden dat Ubachs, die onmiddellijk aan het werk is gegaan, komende maandag de extra openbare raadsvergadering zal leiden, waarin de fracties zich zullen uitspreken over het ‘huisvestingsvraagstuk’ van burgemeester Van Aert.

