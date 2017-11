Peter Stiekema

aar hing hij dan. De Nederlandse vlag. In de Tweede Kamer. Tijdens het Vragenuurtje op dinsdag, schijnvertoning van democratisch Nederland. De driekleur is opgehangen na een initiatief van SGP en PVV. Bien étonné de se trouver ensemble. Om een duidelijk streep te zetten onder de Nederlandse eenheid. Welke eenheid vraagt u? Ik zou het niet weten.

De vlag hing er maar wat slapjes bij, met de punt naar beneden. Ongeveer zoals het huidige kabinet door de bevolking wordt gewaardeerd. Bijna halfstok eigenlijk. Had er dan een föhn onder gezet, zodat hij netjes wapperde. Die had de Kamervoorzitter toch wel even mee kunnen nemen. Maar niks hoor, daar hing die, even slap als het gemiddelde niveau van een gemiddeld Kamerlid, dat vergeten is zijn Viagra op tijd te slikken.

Het wachten nu is op de volgende stap. Die zou eigenlijk ook verplicht moeten worden. Voor de opening van het wekelijkse Vragenuurtje het Wilhelmus zingen. Met Buma als dirigent. En daarna de christelijke groet. Onder leiding van CU en SGP. Benieuwd of de DENKers ook mee zouden doen. Nou vooruit. Zij mogen ‘Heil Erdogan’ zeggen. In plaats van.

