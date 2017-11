Peter Stiekema

u weten we dus wie de grote inspiratoren waren van premier Rutte. Wie hem vertelden dat de dividendbelasting geschrapt diende te worden of anders……? Shell, Unilever, Akzo-Nobel en Philips. De premier als een puppett on a string (een pop aan een touwtje). Aan de leiband van het grootkapitaal.

Van oorsprong Nederlandse bedrijven – bij wie de afgelopen decennia overigens al heel wat banen geschrapt zijn – chanteerden de minister-president, die in het Kamerdebat over de regeringsverklaring, vorige week, geen nadere uitleg wilde geven, hoezeer de oppositie daar ook op aandrong. De Kamerleden van VVD. D66 (Pechtold incluis) deden er het zwijgen toe op het moment dat ook zij hoorden hoe 1,4 miljard euro aan belastinggeld op schimmige wijze verkwanseld werd. Tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Financiën, afgelopen dinsdag, lieten zij evenmin van zich horen. Wel kwamen er verklaringen dat het allemaal niet het idee was van CDA, D66 en CU. Allemaal gekozen Kamerleden zonder last van ruggengraat, waar het zonder last of ruggenspraak had moeten zijn.

Nee, het kwam uit de koker van de premier himself. Hij had zijn oren te luisteren gelegd bij zijn vele internationale contacten. Van wie, het bleef een raadsel. Tot de NOS begin deze week meldde, op gezag van ingewijden, hoe de vork in de steel stak. Twee van de vier multinationals zouden de premier te verstaan hebben gegeven dat ze het lot van de dividendbelasting zwaar zouden meewegen bij hun beslissing al dan niet in Nederland te blijven. Alsof het elders zoveel beter en goedkoper is.

Inmiddels is duidelijk geworden, voor wie het nog niet wist, dat Nederland een belastingparadijs is. Voor buitenlandse bedrijven en individuen met veel geld, wel te verstaan. De gewone Nederlander, laten we ze maar niet Henk en Ingrid noemen, maar Jan en Anna, moeten bloeden. Nike blijkt miljarden aan belastingen te hebben bespaard via een Nederlandse belastingtruc. Ook Proctor en G. zou ruim 160 miljoen Euro hebben uitgespaard, door toedoen van een belastinginspecteur in Rotterdam, zeer tegen de regels, dat wel. Nu gaat de belastingdienst uitzoeken hoe iets dergelijks met 4000 andere bedrijven is geregeld. Onder staatssecretaris Wiebes was de Belastingdienst al een ongelooflijke bende en het is nog maar de vraag of het er onder de nieuwe leiding beter op wordt. Wiebes is inmiddels voor zijn wanprestaties beloond met een ministerschap in Rutte III.

Ondertussen is ook het dagelijks bestuur van de EU wakker geworden en dreigt ons land met forse boetes als er geen paal en perk aan al die methoden van belastingontwijking wordt gesteld. En die boetes kunnen dan uiteraard weer worden voldaan door de gewone Nederlanders, u en ik. ‘Vertrouwen in de toekomst’ is het motto van dit kabinet. Laat me niet lachen.