De te restaureren monumentale villa Mon Repos (rechts) aan de Hoofdstraat waarnaar een nieuw bestemmingsplan is genoemd. Dat plan, omvattende onder meer een ‘appartementenvilla’ in dezelfde stijl ernaast, komt op 13 november in de gemeenteraad van Best aan de orde. De foto is van enkele maanden geleden.

De gemeenteraad van Best behandelt op 13 november het bestemmingsplan Mon Repos, dat onder meer voorziet in de bouw van een ‘appartementenvilla’ naast het historische pand van die naam.

‘Mon Repos’ dateert van 1880, is in 1903 vergroot en heeft in de jaren twintig van de vorige eeuw nog een tijdje dienst gedaan als r.-k. lagere school. Het pand is in bezit van Cornelis van de Ven, nazaat van Johannes Cornelis, die van 1862 tot en met 1901 burgemeester van Best was. De eigenaar wil met de nieuwe appartementen de restauratie van het oude pand financieren.

In het kader, naast het originele ‘Mon Repos’, een schets van de te verwezenlijken appartementenvilla. Bron: gemeente Best.

