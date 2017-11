Het thema van Nederland Leest is dit jaar ‘Robotica’. Een actueel thema dat overal in de maatschappij speelt. Niet alleen technische bedrijven, maar ook in zorginstellingen, landbouw, op scholen…. Reden voor CultuurSpoor Best om het onderwerp breed neer te zetten in de maand november met workshops en demonstraties voor volwassenen en kinderen.

Het boek dat je in november gratis kunt krijgen is: Ik, robot van Isaac Asimov Het is een futuristische raamvertelling rond hoofdpersoon Susan Calvin (1982), robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven.

Je kunt 14 november kennis maken met drones. Rob Bruning van de HCC (hobby computer club) vertelt over het gebruik van drones, en demonstreert. Op 16 november komt zorgrobot Zora naar Best. Kim van den Akker, werkzaam bij het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-lab), verzorgt een interactieve lezing met een demonstratie van ‘zorgrobots’. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Robots voor kinderen

Dit jaar is er ook sprake van een Nederland Leest junior, want ook kinderen willen natuurlijk meepraten over thema’s van de toekomst. En dit jaar hebben we letterlijk met de toekomst te maken via het thema: Robotica. Drie woensdagen in november kunnen de kinderen met robotica aan de slag.

Op 8 november kun je ‘’Praten als een robot’’. Van half 3 tot half 5 leer je praten in de geheime robottaal: in nulletjes en eentjes. Voor kinderen van 6 t/m/ 10 jaar.

Op 15 november kun je racen met een robot: de Ozobotrace. Door middel van kleurcodes vertel je de robot wat hij moet doen. Je werkt in twee teams: Hebben jullie de snelste robot? Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Van half 3 tot half 5.

En woensdag 22 november gaan we net doen of we zelf een robot zijn: ”Dansen als een robot’’. Tussen 3 en 4 uur kun je zelf bewegen zoals een robot doet; en dat in een echte danszaal! Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

De kinderactiviteiten kosten 2 euro per persoon.

Voor alle activiteiten geldt: graag vooraf aanmelden door te mailen naar info@cultuurspoorbest.nl. Zeker bij de kinderactiviteiten geldt vol=vol.

