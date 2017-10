Jan van de Ven





et komend weekeinde gaat de wintertijd weer in. het is dan 233 jaar geleden dat het idee ervoor voor het eerst werd geopperd.Door Benjamin Franklin. –> Hem kunnen we daarmee dus bestempelen als de aartsvader van winter-en zomertijd. In 2004 ben ik voor het Eindhovens Dagblad – waar ik toen voor schreef – de archieven eens ingedoken. Eigenlijk is het verhaal wel weer actueel, want opnieuw laait de discussie op of we die idiotie van klokken voor- en achteruit zetten niet gewoon weer moeten terugdraaien.

