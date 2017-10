Peter Stiekema

ee, het zijn niet de schoenen van Freek de Jonge, maar de verbazingwekkende exemplaren aan de voeten van vicepremier De Jonge in de bordesscène. Eén van de drie vicepremiers trouwens, het kan niet op, of is Carola Schouten een vicepremière? Van Freek zou het trouwens nog te pruimen zijn geweest, maar met zulke misbaksels aan je voeten op het bordes verschijnen in het gezelschap van de koning? Dat doe je toch niet, De Jonge.

Had het stel zich vóór de bordesfoto trouwens in het bijzijn van de koning omgekleed? Want binnen stonden ze nog met het jacquet aan – wat een kinderachtige flauwekul toch, en waar was de driekanten steek? En buiten in het ‘gewone’ kloffie, wellicht de nieuwe kleren van de kei, eh, koning. Voordeel was wel weer dat De Jonge bij het jacquet die clownsschoenen niet droeg.

Voor het overige lijkt me het nieuwe kabinet een stoet van nogal wat onbekende dwergen, maar we zullen zien. Veel hoop op een goede afloop hebben we niet. In ieder geval heeft De Jonge nu al een faux pas gemaakt met die rare schoenen. Of moet je hier al spreken van faux passen?

Voorpagina hhBest