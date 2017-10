Peter Stiekema

nlangs werd ik onverhoeds geconfronteerd met een nieuw promotiefilmpje van de VVD in het kader van de zendtijd voor politieke partijen. Ivo Opstelten bracht een nieuw (vrouwelijk) VVD-lid in. Ik moet zeggen, ik ben nu nog enigszins confuus van de klap.

Kennelijk stijgt het aantal leden van de VVD snel, al moet je dit soort reclameboodschappen met een fors aantal korreltjes zout nemen. Dus hadden de liberalen de totaal mislukte, tamelijk leugenachtige, minister van Justitie, die de eindstreep van Rutte II terecht niet haalde, van stal of uit het bejaardenhuis gehaald. Als erelid van de VVD, uitgedost met een oranje sjaal ging hij per VVD-autootje op bezoek bij een fris, vrouwelijk lid van de VVD. In gezelschap van een aantal tamelijk blote, vrolijk dansende donkere dames – vroeger zou je negerinnen zeggen – huldigde hij het nieuwe lid in.

Zouden er nog feministes – tegenwoordig heet dat geloof ik femensistes – lid zijn van de VVD? Ik denk het niet. Anders zouden dit soort tamelijk walgelijke filmpjes de eindstreep toch niet halen, mag ik hopen. Het getuigt er in ieder geval van dat nogal wat liberalen niet over een goede smaak beschikken. En ook dat verbaast me eigenlijk niet. In ieder geval lijkt me de kameel nog de intelligentste deelnemer aan de optocht. (Zie filmpje op YouTube).

Voorpagina hhBest