Het raadslid Leo Bisschops (oud-wethouder namens Best Open, nu ‘n eenmansfractie vormend als Lokaal Best) zegt zich dood te schamen over het achterkamertjesgedoe in zijn gemeente, daarbij kennelijk doelend op de beslotenheid rond de zogenaamde burgemeesterskwestie. Deze site berichtte vandaag over een op de website van de gemeente aangekondigde besloten raadsvergadering zonder vermelding van een agenda, respectievelijk de naam van een voorzitter. Bisschops rept trouwens over ‘al die besloten vergaderingen’. Hij schrijft in een reactie op dit bericht:

Ik schaam me dood, al die besloten vergaderingen. En dat voor een publiek orgaan! En ook ik , raadslid, weet niet wat er op de agenda staat!

Voorpagina hhBest