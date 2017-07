ij de NS werkt minstens één jolige conducteur die zijn omroepberichten in de trein begint met ‘Goede morgen, jongens en meisjes!’ Moet hij daarmee stoppen? Nee, natuurlijk de leiding van de NS heeft alleen maar gezegd dat wat haar betreft er geen bezwaar is tegen ‘genderneutraal’ taalgebruik in de trein. Ik ben er vooral voorstander van dat de boodschappen van de conducteur helder en duidelijk overkomen en niet schrikbarend knoerthard of anderzijds onverstaanbaar murmelend. Want aan de geluidskwaliteit wil het ook nog wel eens ontbreken.

