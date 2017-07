Marianne de France (rechts) langs het parcours van de Tour 2017. Midden: Brigitte Bardot in 1969 en links: op het beroemde schilderij van Delacroix omstreeks 1830

Marianne de France, wie kent haar niet, al is het maar van de postzegels. Sinds de revolutie is ze het symbool van de Franse liberté – vrijheid. Delacroix schilderde haar omstreeks 1830 en daarna hebben tal van beroemdheden als zodanig gefigureerd, onder wie Brigitte Bardot en Catherine Deneuve. De onbekende vrouw met de tricolore stond zaterdag op het dak van een camper langs het parcours door het departement Tarn. Helemaal 2017. Een van de beweringen over de geschiedenis van Marianne luidt dat ze in dat departement is uitgevonden.

Voorpagina hhBest