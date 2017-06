Peter Stiekema

neens was hij er weer. Ozze Camiel, Limburgs voor onze Camiel (Eurlings). Gisteravond op de televisie. Aanleiding: de dood van Hein Verbruggen, sportbobo bij het wielrennen (UCI) en de Olympische Spelen (IOC-lid). Lang niks meer van gehoord van Eurlings. Kamerlid, een van de jongste ooit. Mislukt CDA-minister van Verkeer en Waterstaat: hij liet de KLM vliegen terwijl de lucht nog vol stof zat van een IJslandse vulkaanuitbarsting.

Werd na zijn ministerschap ineens bestuurder bij Schiphol (hoezo belangenverstrengeling?), daarna binnen het jaar ontslagen wegens gebrek aan aanwezigheid. Sloeg begin 2016 zijn nog tamelijk nieuwe vriendin in elkaar. En ging vervolgens bij een creditcard-instelling aan de slag, waar hij ook snel werd buitengesmeten. Met die vriendin heeft hij kennelijk een betalingsregeling gesloten om niet door deze of gene rechter veroordeeld te worden. Althans naar verluidt.

Hein Verbruggen. Voorzitter van de internationale wielerfederatie. Vriendje van Lance. Armstrong bedoel ik. Hein zou geld hebben geleend en sponsorgelden hebben ontvangen van deze bedrieger aller bedriegers. Ter bestrijding van het dopinggebruik. Maar van de doden niets dan goeds. En er is niets bewezen.

Terug naar Camiel. Camiel zit op Twitter. Maar hij heeft heel lang gezwegen. Meer dan een jaar. Nooit meer iets van gelezen. Tot op de dag van vandaag. De dood van Hein Verbruggen. En met het CDA weet je maar nooit. Ik herinner me als de dag van gisteren zijn toespraak op het belachelijke CDA-congres, kort voordat het vermaledijde akkoord met de PVV werd gesloten. Aan het adres van Maxime Verhagen, mede-Limburger. ‘At your service’. Camiel deed even een Fortuyntje. De tranen schoten Maxime in de broek. Nee dat wordt nog wel wat met Camiel. Minister van Verkeer en Waterstaat in het zoveelste kabinet Rutte. Met steun van Buma, ongetwijfeld.

Hieronder de een na laatste en nieuwste tweet van Camiel. Zit een tijdje tussen, maar hij is weer terug. Toch eens met die ex-vriendin gaan praten.

