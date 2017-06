In 1967 was het roken (van sigaren) nog populair, getuige deze reclame van de Eindhovense fabriek van Van Abbe. NB: de grijnzende vader heeft een bolknak tussen de lippen. Let op: geen vrijetijdskleding, maar het ‘zondagse pak’. De afbeelding is afkomstig van het online magazine van Tresoar, Friesland zoals het was, juni 1967. Vaderdag 2017 is op zondag 11 juni. Meer over bolknakken.