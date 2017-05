Van woensdag 10 tot en met zaterdag 20 mei viert men in het hele land weer de Annie M.G. Schmidtweek. Dit jaar is het thema ‘Jip en Janneke’. In 2017 is het 65 jaar geleden dat er voor het eerst een verhaal verscheen in Het Parool over deze eigenwijze buurkinderen. Reden om ze eens extra in het zonnetje te zetten.

Op woensdag 10 mei om 14.30u leest Elly in CuktuurSpoor Best verhaaltjes van Jip en Janneke en daarna is het knutselen geblazen.