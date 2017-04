Een landbouwtrekker heeft een ‘eigentijds karrenspoor’ getrokken in een weiland bij Spoordonk. Karrensporen waren kenmerkend voor zandwegen in Brabant. Af en toe vroegen boeren in de gemeenteraden of ‘de schaaf er weer even overheen kon worden getrokken’ om die zandwegen te effenen. Zandwegen, die een belangrijk element zijn in het landschap, worden steeds zeldzamer. Onlangs heeft de Brabantse Milieufederatie (BMF) een beroep tegen de gemeente Zundert bij de Raad van State verloren over puinverharding van zandwegen, die ooit door de jonge Vincent van Gogh zijn bewandeld en getekend.

