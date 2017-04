Eerst even een héél klein beetje statistiek.

Het staat vast dat de kans dat je een grote prijs wint in een grote loterij statistisch gezien gelijk is aan nul. Praktisch dan, natuurlijk moet de kans worden uitgedrukt in een nul, met achter de komma nog eens een stel nullen en dan een cijfer tussen de 1 en 9. Hoe dan ook: de kans dat je omkomt bij een vliegtuigongeluk – de luchtvaart is na de lift de veiligste vorm van vervoer – is groter dan dat je een prijs van enige omvang wint in de loterij.

