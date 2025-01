Peter Stiekema

et werd maandag dus toch nog erger dan verwacht, die inauguratie van president Donald Trump. Op onbeschaamde wijze diskwalificeerde hij ongeveer al zijn voorgangers, met uitzondering van zichzelf. En hij begon, zoals hij het zelf noemde, ‘een goddelijke missie’, met het uitroepen van de noodtoestand aan de grenzen met Mexico. Die gingen ongeveer onmiddellijk potdicht. Een jacht op miljoenen illegalen is geopend, die alleen maar te vergelijken zal zijn met de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland.

Om het nog erger te maken ging zijn miljardairmaatje Elon Musk nog verder door het brengen van de Goebbelsgroet. Een Hitlergroet mag het immers volgens Musk zelf niet genoemd worden. Trump als de nieuwe Hitler en Musk als zijn maatje Goebbels, erger kan het niet worden.

Er zijn in de VS voorlopig nog maar twee gendertypes, man en vrouw, mogelijk. Alle overige zijn met een pennenstreek van het toneel verdwenen. Alle misdadigers, die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden en daar slachtoffers maakten, zijn inmiddels vrijgelaten, zelfs degenen die gestraft waren met 18 en 22 jaar cel. Het einde van de democratie in de VS is daarmee een voldongen feit. Trump en zijn gezellen gaan als fascisten tekeer. Panama en zijn kanaal zullen op hun tellen moeten passen, Denemarken en Groenland eveneens. de VS is uit de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) gestapt en uit de milieu-akkoorden van Parijs. Hoe het met de NAVO gaat staat nog te bezien. Secretaris-generaal Mark Rutte was in ieder geval niet bij de inauguratie aanwezig, evenmin als Ursula Von der Leyen, hoofd van de EU, die overigens kennelijk ook niet gemist werd.

Er lijken sombere, zo niet gevaarlijke tijden aan te breken, zeker voor de wereldhandel. Nu al heeft Trump aangekondigd importheffingen van 25 procent te eisen van goederen die uit de buurlanden Canada en Mexico komen. Ook Europa en China kunnen hun respectievelijke borsten nat maken.

Van milieuregels zullen Trump en zijn satrapen zich niet veel aantrekken. Boren, boren en nog eens boren, dat staat grote gebieden in de VS te wachten, naar olie en aardgas. Maar waarschijnlijk ook naar zeldzame metalen als lithium, belangrijk voor de bouw van accu’s voor de elektrische auto’s van Musk.

Er is nog een weinig hoop over. Trump heeft aangekondigd ook naar Mars te willen. Met een van die raketten van Musk moet dat zeker lukken. Een enkele reis dan maar?