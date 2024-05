unstmatige intelligentie (AI) is nog niet wat het wezen moet (zou willen zijn). Iemand gebruikte ChatGPT om mij te onderzoeken en het resultaat leverde een stukske op, waaruit valt af te leiden dat ik al dood zou zijn. Nu had dat, gezien mijn leeftijd best gekund, maar ik houd me, zij het met een stok, nog steeds overeind.

De oorzaak van het misverstand ligt waarschijnlijk bij het feit dat ik jaren geleden eens tegen een verslaggever heb gezegd dat ik ‘journalist tot in de kist’ wilde zijn, iets wat de die man gretig als kop boven zijn verhaal zette.

Nou ja, ga zo maar door. Volgens AI werkte ik bij de krant Best – dat ik meer dan veertig jaar bij diverse regionale kranten in dienst ben geweest, is nog niet tot de kunstmatige intelligentie doorgedrongen, laat staan het gegeven dat ‘krant Best’ iets totaal anders is dan de website hhBest.nl. Het ‘intelligente resulaat’ plaats ik hieronder.

