Oud-politicus, ondernemer en podcaster Klaas Dijkhoff vond Ronald Plasterk wel geschikt als premier van Nederland. Dat getuigt hij in een email-rondschrijven. En wel met deze woorden:

So you think you can Premier?

Ons onvermogen een kandidaatpremier te wegen

Van Agt, Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte.

Sinds mijn geboortejaar 1981 werd het Torentje bevolkt door een overzichtelijk rijtje witte mannen.

Een andere overeenkomst, die relevanter is: ze waren gekozen.

Meestal waren ze lijsttrekker van de partij die bij de verkiezingen de grootste werd. (Op Lubbers 1 na, toen trok van Agt de lijst en gaf het stokje door aan Lubbers). Ze kwamen bovendrijven na jaren toegroeien naar het hoogste ambt. Het waren winnaars, ze waren getest, hadden debatten en campagne gevoerd en uiteindelijk kregen ze de stem van de grootste groep kiezers.

Zo zit het bij ons als kiezers ook in ons systeem: je wint de verkiezingen, dan mag je een coalitie smeden en als dat lukt word je premier.

Nu loopt het anders en we hebben geen idee hoe we daarmee om moeten gaan. Wij kiezers niet, maar de politici eigenlijk ook niet. Geert Wilders won de verkiezingen, dus is het logisch dat hij premier wordt. Of je dat nou leuk vindt of niet, zo zijn we dat gewend. Nu is Wilders tamelijk controversieel en daarom zat de VVD er niet op te wachten (maar zou het ook niet blokkeren) en ging Pieter Omtzigt ervoor liggen.

Wilders is bereid zijn claim op het Torentje op te geven in ruil voor een coalitie waarin hij leidend is. En natuurlijk het beeld dat hij grootmoedig een offer brengt in het landsbelang. Een offer waar hij ons nu ook dagelijks aan herinnert.

Als de leider van de grootste partij zijn claim laat varen, dan mag hij een ander aandragen. Er moet dan heel wat gebeuren wil je zijn keus dan ook nog afwijzen. Scrupules zijn aan Pieter Omtzigt echter niet besteed. Twijfels en bedenkingen des te meer. Dat leidde tot de exit van Ronald Plasterk. Weinig premiers konden bij het aanvaarden van het ambt een indrukwekkender CV overleggen dan Plasterk. Wetenschapper, professor, parlementariër, PvdA-minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, publicist en patentmiljonair. De P van Premier zou op dit CV geen gek vervolg zijn geweest. Gerezen vragen rondom de geldigheid van een patent nekten hem. Maar ook zonder die gerezen vragen was er bij Omtzigt al aarzeling en bij velen in het land verbazing over een mogelijke premier Plasterk. Aan zijn CV kan het niet gelegen hebben. Wat moet een mens nog meer doen om geloofwaardig premierskandidaat te zijn? Nou, in ons brein dus vooral 1 ding: verkiezingen winnen…

Op social media is het momenteel een populair gezelschapsspel voor politieke junkies: namen noemen van potentiële premiers en dan lekker lachen om hoe belachelijk het (zelf geopperde) idee is.

En, zoals alles wat online populair is, slaat het over naar de Tweede Kamer en doet Twitterkoning Wilders er vrolijk aan mee. Op de vraag van Joost Eerdmans of het een signaal was dat Henk Kamp op de publieke tribune zat, was Geert er als de kippen bij om te roepen ‘nou, dat hij in ieder geval niet zoveel te doen heeft, dat signaal…”

Een premierskandidaat moet nu aan eisen voldoen die we zelf ook niet kennen. Waar we nooit over na hebben hoeven denken. Een premierskandidaat krijgt meteen een poll om zijn of haar oren over hoe weinig vertrouwen wij als volk in hem of haar hebben. Je wordt genoemd en in razend tempo op de grill gelegd. Je kunt eigenlijk niks terugzeggen, want er is geen openbare procedure en als je het niet wordt, ben je wel beschadigd.

Zo gek is het dus niet dat we het al decennia anders doen. Al die premiers waren getest, aan kritische interviews, onderzoeksjournalistiek en politieke aanvallen van andere partijen onderworpen. Wij als kiezers zagen hoe ze ermee om gingen, bepaalden of we schoonheidsfoutjes accepteerden of niet en stemden op ze. Zelfs de premiers met gigantische overwinningen hadden nog altijd zo’n tweederde van de kiezers niet achter zich. Maar ze hadden in elk geval al die anderen verslagen.

Zo gek is het dus niet dat de enige logische premier (verwar dat niet met gewenste) Geert Wilders is. Als Pieter zijn blokkade overeind houdt, dan zou Premier Putters wat mij betreft een goede zijn. Dat is natuurlijk lastig in te schatten, want die kennen we niet echt goed. Maar het toeval wil dat ik hem al een jaar of 20 ken, dus neem het dan maar van mij aan.

