n toen was het binnen 48 uur gebeurd.

De laatste keer dat we het hebben geprobeerd was in 2018, via Marktplaats; er kwamen toen drie (3) kijkers op af, die allemaal veel te vitten hadden op de toestand van de camper, want het ging om onze camper, een Arca 340 Scout uit 1994, en vervolgens meedeelden er vanaf te zien. De vraagprijs was toen nog 9000 euro. Niet onredelijk, heb ik de indruk: op Marktplaats staan vele campers te koop, ook van het jaar 1994, en voor een goed functionerende camper is negen- of tienduizend euro echt geen ‘vel over de oren’. Je moet daarbij in het oog houden dat een nieuwe camper van vergelijkbaar formaat en uitrusting momenteel rond de zestigduizend euro kost.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest