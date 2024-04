De gemeente Best legt desgewenst kabelgoten aan ten behoeve van partikuliere laadpalen voor elektrische auto’s. Het is verboden kabels over de stoep te leggen, ook als er een matje over ligt. Het aantal openbare laadpalen in Best is vorig jaar trouwens flink uitgebreid. Meer info over de kabelgoten staat op de website van de gemeente.

Voorpagina hhBest