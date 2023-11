e herbestemming van monumentale, gezichtsbepalende kerken in Nederland (en niet alleen hier) blijft een krikkele zaak. En: het is maar hoe je het benadert. Het Eindhovens Dagblad meldde zaterdag ‘Communiebanken staan daklozenopvang in de weg’. Daarbij een interieurfoto van de Theresiakerk, gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw in het stadsdeel Strijp. Het verschijnsel communiebank moet even worden uitgelegd, want de hostie wordt sinds jaar en dag staande ontvangen. En het altaar in het priesterkoor staat volgens de krant ‘op het bordes’.

<- De Gummaruskerk van het Brabantse Steenbergen siert het omslag van een proefschrift over de herbestemming van kerken.

