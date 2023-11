De PVV is met 25,8% van de uitgebrachte stemmen tijdens de verkiezing voor de Tweede Kamer 2023 volgens de voorlopige cijfers van het ANP ook de grootste in Best; een winst van 14,5%, in vergelijking met 2021. Dit gaat ten koste van de VVD (20,9%, –8,1) en D66 (7,3%, –8,3). NSC (Omtzigt) komt erin met 12,9%. In tegenstelling tot het landelijk beeld is GL-PvdA in Best niet de tweede maar de vierde partij geworden: 10,8%. +2,6.

Eindhovens Dagblad biedt online complete overzichten Zie ook NOS-De Ochtend

