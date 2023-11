Peter Stiekema

e kiezer heeft gesproken en de PVV van Geert Wilders is tamelijk onverwacht veruit de grootste partij geworden. Het beroerde beleid van de diverse kabinetten Rutte is zwaar afgestraft en de mensen van goede wil (zijn die er eigenlijk nog wel?) zitten met de gebakken peren. Hopelijk hebben VVD, D66, CDA en CU er iets van geleerd, maar ook dat zou wel eens een illusie kunnen zijn.

Hoe moet het nu verder met die enorme verkiezingswinst van de PVV (dat 37 Kamerzetels gaat bezetten), vroeg ik me vanmorgen enigszins verbijsterd af. Van het merendeel van de Kamerleden van de partij kun je stellen dat ze absoluut niet ministeriabel zijn. Je moet er toch niet aan denken dat iemand als Dion Graus minister van sociale zaken wordt, of van Justitie of zoiets. Wie PVV-Kamerleden Barry Madlener, Machiel de Graaf en Gidi Markuszower tijdens diverse vragenuurtjes bezig heeft gezien, zal het ook bang te moede worden hen in een regering als minister of staatssecretaris terug te zien. Eigenlijk lijkt me alleen Fleur Agema nog min of meer geschikt. Hoe dan ook, Geert Wilders gaat als grote winnaar het voortouw nemen bij de eerste pogingen om tot zoiets als een formatie te komen. Veel succes zal hem door de concurrentie niet worden toegewenst, schat ik maar zo.

Eigenlijk zou het verstandig zijn als VVD, NSC (van Omtzigt, ik zeg het er maar even bij) en PVDA/GroenLinks snel de koppen bij elkaar steken om te voorkomen dat Wilders daadwerkelijk de kans krijgt om met zijn partij het land te leiden en een kabinet tot stand te brengen. Een soort cordon sanitaire afspreken bijvoorbeeld. Desnoods met de BBB erbij of D66, hoewel die partijen ook zwaar verloren hebben (D66) of bij lange na niet zoveel zetels haalden als was verwacht, (BBB slechts zeven). De aanwezigheid van BBB kan van belang zijn, omdat die partij de meeste zetels heeft in de Senaat, zestien. Zolang de Eerste Kamer bestaat kunnen dan de nodige (rassen?)wetten worden tegengehouden, mocht het Wilders toch lukken een kabinet te vormen. Voor de vorm zullen alle partijen wel met Wilders moeten overleggen, maar een regering onder leiding van de PVV moet koste wat het kost voorkomen worden. Dat kan niet anders dan tot grote ellende leiden, zowel in nationaal als internationaal opzicht.

Zou Poetin Wilders al hebben gefeliciteerd? Oban van Hongarije en Marine Le Pen hebben dat in ieder geval wel gedaan.

