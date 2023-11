Peter Stiekema

aten we het eens over Oekraïne hebben. En misschien later ook nog even over de verkiezingen in Nederland van woensdag 22 november. Als ik daar in dit stukje nog aan toekom tenminste.

Het gaat niet zo goed met Oekraïne en de strijd met de Russen. Het lente/zomeroffensief kan zo goed als mislukt worden beschouwd. De Russen zijn, zij het moeizaam en tegen hoge verliezen, een bloedige aanval begonnen, maar boeken evenmin veel vooruitgang.

Ons land heeft onlangs nog 500 miljoen Euro naar president Zelensky gestuurd voor de aanschaf van munitie. In ons land beschikt het leger amper meer over oefenmunitie en moet er bij oefeningen pow pow worden geroepen. Die 500 miljoen is ongeveer vijftig euro belastinggeld per Nederlander, baby’s en grijsaards meegerekend. Voeg daarbij alle voorgaande giften en wapenleveranties en we komen op vele miljarden uit, waar in Nederland veel goeds mee had kunnen gebeuren.

Binnenkort wil Oekraïne vrije verkiezingen organiseren, die dan wel door Europa bekostigd moet worden, althans dat is het verzoek van de Oekraïnse president. Hij heeft nogal wat noten op zijn zang. Voeg daarbij dat de VS inmiddels 96 procent van het budget dat bestemd is voor alle mogelijke steun aan het land, heeft uitgegeven, dan komt er zoiets als een eindpunt in zich. Desalniettemin streeft Europa, lees de EU, er naar het lidmaatschap van Oekraïne te bespoedigen, een land dat nu nog steeds in oorlog is met Rusland en waarvan een eventuele overwinning nog lang niet vast staat, sterker nog, hoogst onzeker is.

In 2017, meen ik, werd er in ons land, vooral op verzoek van D66, een referendum gehouden over een handelsverdrag met Oekraïne, dat toen al lang in oorlog was met de Russen. Het merendeel van de Nederlanders, die stemden, was tegen, omdat toen al de vrees was ontstaan dat er een lidmaatschap van de EU op zou kunnen volgen. Uiteraard ontkende Rutte dat meteen, er werd zelfs een extra papier aan de overeenkomst verbonden, waarin dat werd uitgelegd. Een en ander betekende ook meteen het einde van het fenomeen referendum in Nederland: het troetelkindje van D66, werd vakkundig geaborteerd. Ook Kaag en Paternotte heb ik daar nooit meer over gehoord. In ieder geval, indien Oekraïne heropgebouwd moet worden zal dat een bedrag van minimaal 3.000.000.000.000 (drieduizend miljard) Euro vergen en iedere dag dat de strijd voortwoekert wordt dat meer. Te betalen door? ‘De Russen en Poetin natuurlijk’, zei Mark Rutte een paar maanden geleden. Ik denk het niet Mark, die kosten zullen door de EU-landen (minus Ruslandvriendje Hongarije, uiteraard) moeten worden opgebracht. Dat zijn geen zaken waar lichtzinnig over moet worden gesproken. Zoveel is door de EU echt niet op te brengen. Dus het lid maken van Oekraïne is wel buitengewoon gemakkelijk gedacht door al die EU-notabelen, die over elkaar heen buitelend van enthousiasme, bijna wekelijks een bezoekje aan het land brengen. NIET DOEN DUS.

Merkwaardigerwijs is dat al die kostbare steun aan Zelensky en de zijnen nauwelijks een onderwerp voor de verkiezingen is in Nederland. Dat zou wel moeten, maar het gebeurt niet. Maar ga morgen, woensdag, aub wel stemmen. En doe dat dan niet op de partijen die ons land en een groot deel van de bevolking aan de rand van de bedelstaf hebben gebracht, te weten VVD, D66, CDA en CU. Er zijn betere kandidaten om voor te kiezen. En zo kunt u ook nog voorkomen dat de eerste vrouwelijke premier van Nederland een persoon wordt met zowel een Turks als een Nederlandse paspoort, wier politieke inzichten en manieren van doen wel erg op die van Mark Rutte lijken .

