Peter Stiekema

estaanszekerheid. Met dat woord word je door politiek Den Haag momenteel doodgegooid. Pieter Omtzigt is ermee begonnen, hoewel het woord in de Troonrede van 2018 al werd uitgesproken, maar toen kennelijk niemand opviel. En nagenoeg alle partijen hebben dat woord nu overgenomen. Hoe origineel.

Bestaanszekerheid dus. Volgens mij heeft het menselijk bestaan slechts twee absolute zekerheden 1. Je gaat onherroepelijk dood, waar en wanneer en hoe is niet bekend. 2. Je zult tot na je dood belasting moeten betalen. Zelfs als je al begraven of gecremeerd bent laat de Belastingdienst je erfgenamen niet met rust, want de (r)overheid wil precies weten hoeveel je nog op de bank had staan en hoe groot je wereldlijk bezit precies was en hoeveel ze daarvan nog binnen kunnen rijven. Dat was dus de bestaanszekerheid, die ik jullie in deze column kan geven. Verder moet je er zelf maar wat van maken.

Volgens mij betekent bestaanszekerheid dat je een niet lekkend dak boven je hoofd hebt, een goed geïsoleerd huis met een tuin (of desnoods balkon) in een veilige omgeving, voldoende geld om de huur of hypotheek en de energierekening te betalen en dat je gewoon je ziektekostenverzekering kunt voldoen, zonder daardoor in de financiële problemen te komen of halverwege de maand naar de voedselbank te moeten. Eigenlijk heel simpel allemaal.

Maar ruim een miljoen mensen krijgen dat in Nederland niet voor mekaar. Ze verdienen simpelweg te weinig om een en ander te kunnen bekostigen, of houden maar 30 euro per week over voor de noodzakelijke boodschappen. Honger en ellende is het logische gevolg. En daar had de politiek iets aan kunnen doen tijdens de Algemene Beschouwingen na de Prinsjesdag van afgelopen dinsdag met de meest inhoudsloze Troonrede van de afgelopen tien jaar. Maar dat gebeurde amper. Demissionair premier Rutte zat te ginnegappen als nooit tevoren en van de plannen om het minimumloon te verhogen tot 16 euro per uur kwam niet veel terecht. Het wordt 13,5 euro, heb ik begrepen, na eindeloos onderling overleg. Daar zal de bestaanszekerheid van de minima echt niet veel beter van worden. Zeker niet met de hoge inflatie van de laatste jaren, die kennelijk maar niet tot stilstand is te brengen.

Ondertussen buitelen de partijen schaamteloos over elkaar heen met het maken van beloften, die vooral loos zullen blijken te zijn. Want op 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, en tot die datum staat u, potentiële kiezer, volop in de belangstelling van de diverse partijen. Al op de avond van die 22ste november is die interesse weg. De stemmen zijn geteld en de beloften vergeten. U hebt zich weer eens laten misbruiken als kiesvee. Ben nou eens verstandig en stem niet op de partijen die er de afgelopen jaren een zooitje van gemaakt hebben en alles wat zo zorgvuldig was opgebouwd hebben afgebroken, waardoor de bestaanszekerheid voor veel mensen verder weg is dan ooit.

Veel Haagse politici verlaten inmiddels het zinkende schip der Nederlanden, hebben al een nieuw lucratief baantje gevonden of gaan gebruik maken van riante wachtregelingen, die de belastingbetaler weer veel geld gaan kosten. Hun bestaanszekerheid lijkt, voorlopig toch, wel vast te staan.

Ook de koning heeft weinig te mopperen. Zijn salaris wordt verhoogd met maar liefst 55.000 euro per jaar, belastingvrij uiteraard. Geert Wilders deed donderdag op de tweede dag van de algemene beschouwingen, een emotionele oproep op de koning om dat bedrag terug te storten in de staatskas, maar de Oranjes een beetje kennende zal dat niet gebeuren.

Vuinismááááááán, mogen al deze diepe lege zakken en dito dozen ook nog meeeeeeee?