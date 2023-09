Agence France Presse meldt in een summier bericht op Twitter dat een meer dan drie jaar geleden, tijdens de corona-lockdown gestolen werk van Van Gogh door een Nederlandse kunstonderzoeker is teruggevonden. Volgens kenner Jan Hulsker (+) stelt het de pastorietuin in Nuenen voor. Op de achtergrond de toren van Gerwen. Het werk, papier op paneel, 25 x 57 cm, is het in bezit van het Groninger Museum van Stad en Lande. Volgens het NOS Radio 1 Journaal werd het uit het Singermuseum in Laren gestolen, toen het daar in bruikleen was gegeven. Foto AFP.