at ik van College Tour begreep dat is dat iemand die een jaar of zeven, acht over de havo heeft gedaan en daarna een vak is gaan uitoefenen waarvoor ze, op aanraden van haar vader, geen opleiding heeft gevolgd – en in dat vak, de communicatie, nooit in aanraking is gekomen met de noodzaak van hoor en wederhoor, noodzakelijk om dicht in de buurt van objectiviteit te komen – gewoon de grootste fractie in de Tweede Kamer dreigt te gaan leiden en daardoor zelfs minister-president te worden.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest