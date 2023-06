ark Rutte had het heel goed aangevoeld – net als de Italianen hield hij zich aan de goede oude regel: over de doden niets dan goeds, of beter: Nient’altro che buono per i morti, of zoals de oude Romeinen al wisten: de gustibus non disputandum est.

Ik heb het over het overlijden van Silvio Berlusconi. ‘Een karaktervol mens, een markant en gepassioneerd politicus’ noemde Rutte hem, en gezien vanuit de VVD klopt dat uiteraard als een bus, dat is niet ‘condoleren zoals het hoort’, zoals iemand op Twitter deze boodschap noemde, dat is gewoon de werkelijkheid van onze eigen conservatieve partij.

