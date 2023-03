Peter Stiekema

aten we het eens over wielrennen hebben en niet over de Haagse politiek, want daar ben ik tamelijk misselijk van. Het is nu de tijd van de grote voorjaarsklassiekers. Zondag is de Vlaamse hoogmis aan de beurt, de Ronde van Vlaanderen. Die belooft heel spannend te worden met drie uitgesproken favorieten, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Afgelopen zondag mocht de Fransman Christophe Laporte de klassieker Gent-Wevelgem winnen van ploeggenoot Wout van Aert. Ze waren met hun tweeën op de Kemmelberg ontsnapt en reden als het ware een koppeltijdrit door de stromende regen naar de vijftig kilometer verderop gelegen finish. Wout was onderweg duidelijk de sterkste van de twee, maar toch liet hij Laporte winnen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, want volgens het Vlaamse journaille mag je zo’n belangrijke wedstrijd niet weggeven. Maar Laporte is een goede vriend van Van Aert en kan betiteld worden als diens meesterknecht. Met hulp van Laporte heeft Van Aert nogal wat wedstrijden gewonnen en de overwinning van Christophe kan dan ook betiteld worden als een dankjewel. Bovendien verzekert Wout zich op deze manier van de steun van Laporte in nagenoeg al zijn toekomstige wedstrijden, mits ze ploeggenoten bij Jumbo blijven.

Inmiddels heeft hoofdsponsor Jumbo, het kruideniersconcern uit Veghel, laten weten zich te beraden op de sponsoractiviteiten. Frits van Eerd is onlangs teruggetreden als bestuursvoorzitter op verdenking van witwaspraktijken en opgevolgd door Tom van de Veen. Daardoor komt voor het eerst een niet-familielid aan het hoofd van het concern te staan. De sponsoring is een dure liefhebberij geweest van vooral Frits van Eerd. Jumbo sponsorde niet alleen een wielerploeg, maar ook een schaatsteam en autocoureur Max Verstappen. Vermoedelijk zal de sponsoring per ultimo december 2024 worden beëindigd. Die datum heeft vooral te maken met de nu nog lopende contracten, die dan niet meer worden verlengd

Er bestaat echter nog een kans dat het concern wel als subsponsor zal aanblijven, maar er gaan ook geruchten dat de nieuwe leiding van Jumbo de sponsoring liefst nog eerder zou willen beëindigen. Het vinden van een nieuwe hoofdsponsor is echter geen sinecure, dus zelfs voor Wout van Aert, Christophe Laporte, de schaatsploeg en Max Verstappen zou er wel eens geen toekomst bij Jumbo meer kunnen zijn. Maar Laporte en Van Aert zullen zeer gewild zijn bij andere sponsors. Wat dat betreft zijn er voldoende kapers op de kust, met Patrick Lefèvre voorop.

