Peter Stiekema eineken breidt behoorlijk uit in Rusland. Na de terugtrekking van bekende frisdranksoorten en biermerken (we maken hier geen reclame, uitsluitend anti-reclame) wegens de inval van Rusland in Oekraïne, nu een jaar geleden, springt Heineken in het gat dat al die bedrijven hebben achtergelaten. Niemand heeft echter in de gaten dat hier sprake is van een Masterplan van de VS en de NATO. Ook de geheime diensten van Nederland spelen hier een grote rol in.

Wat is het geval: alle producten van Heineken, waar de Russen onbegrijpelijker wijs dol op zijn, worden aangelengd met een mengseltje van broom, LSD en cocaïne, zodat de bevolking langzaam, maar heel zeker, vergiftigd wordt. Niet per se dodelijk, al is dat her en der, vooral aan het front, wel mooi meegenomen, maar wel zodanig dat de mentaliteit van de bevolking van Rusland dermate wordt aangetast, dat ze veranderen van oorlogszuchtige criminelen, in liefhebbende, vredelievende mensen, die niets meer van oorlog willen weten.

Ook de erven van Freddie Heineken spelen een grote rol in dit hele proces. Het zijn immers de inspanningen van deze brouwer, die voor dit hoopgevende resultaat moeten zorgen. Zo brengt de brouwer tal van nieuwe producten op de Russische markt, zoals allerlei soorten frisdranken en een bijna identieke vervanging van Guinness, dat zich wel terugtrok, die een belangrijke rol moeten spelen in dit proces.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, doet nu wel alsof hij erg geschokt is door de nieuwe activiteiten van Heineken, dat een jaar geleden nog beloofde zich geheel uit de Russische markt terug te trekken, maar dat is maar spel. Hij weet wel beter.

En zo helpen de Erven Heineken uit volle overtuiging mee aan een mogelijk succesvolle oplossing van de oorlog in Oekraïne. En Hoekstra jokt gezellig mee.

Uiteraard is van deze column helemaal niets waar, behalve de versterkte activiteiten van Heineken in Rusland dan. Hoewel, helemaal zeker weten we dat nooit. Immers, naast de wegen van de goden zijn ook die van overheden en geheime diensten ondoorgrondelijk. En zelden aangenaam, voeg ik daar zelf nog maar eens aan toe. .