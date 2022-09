Peter Stiekema

zult er wellicht van opkijken, maar ik overweeg me bij de gemeente mijner inwoning in te laten schrijven als vrouw. Als de nieuwe Transgenderwet wordt aangenomen kan dat immers heel gemakkelijk. Met 71 dienstjaren op deze aarde voldoe ik immers aan de voorwaarden. Ik ben ouder dan zestien en dan mag je dat soort beslissingen zelfstandig nemen.

Het leuke is dat als je er spijt van hebt, je die ommekeer zomaar terug kunt laten draaien. Als je ook van dat besluit weer spijt krijgt dan kan het ook nog wel een keer gewijzigd worden, maar dat moet dan met behulp van een bezoek aan de rechter. Als je dan weer terug wilt veranderen bestaat de kans dat je in een psychiatrische kliniek wordt opgenomen, hoop ik toch.

Waarom ik althans op papier, van geslacht wil veranderen, vraagt u, misschien enigszins bezorgd over de toestand van mijn geestelijke vermogens. Wel, ik ben één van de onhandigste mannen op deze aarde. Wat mijn ogen zien maken mijn handen kapot. Mijn vrouw is heel technisch onderlegd. Zij laat haar handen ook graag wapperen. Is in staat van alles te bouwen en heeft er geen enkele moeite mee om zelfs het hoge dak op te klimmen, om ook daar reparaties te verrichten of dakpannen te vervangen en ze tuiniert heel graag. Ik daarentegen, word al duizelig als ik op een trapje sta met slechts twee treden. Bovendien werkt mijn vrouw nog drie dagen per week als dierenarts en verdient meer dan ik met mijn schamele pensioentje. Ik doe wel het een en ander in het huishouden, ik poets de vloeren, stofzuig, maak de bedden op, maai het gras en zorg voor het eten. Echt lekker koken kan ik niet, de soepen zijn meestal wel smakelijk, maar het warm eten gaat niet veel verder dan een lauwe prak. Mijn vrouw is dus de man in huis, maar wil dat niet worden en ik ben een doetje.

Voldoende reden dus om mij bij de gemeente op te geven als de vrouw des huizes. Nee, ik laat me niet opereren, verander ook mijn voornaam niet. Wel wil ik graag mijn achternaam wijzigen. Ik dacht aan Peter Stiekema-Van Wier Caers, daar zit de achternaam van mijn moeder in en ook die van mijn vrouw. Dat heeft wel iets adellijks. Ik zal de gemeente dan ook vragen mij voortaan met jonkvrouw aan te spreken. Dat lijkt toch wel het minste.

Ai, er is één probleem. Ik woon tegenwoordig net over de grens in België en daar zijn de politici iets minder gestoord dan in Nederland. Daar bestaat een dergelijke wet (nog) niet. Zal ik toch de laatste dagen van mijn leven als man moeten slijten. En die titel kan ik dan ook maar beter vergeten.

Nog een tegenvaller: de VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet.. De grootste coalitiepartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging en vraagt zich af of de huidige wet daadwerkelijk niet voldoet, zo bleek gisteravond in de Tweede Kamer. Daarmee is een meerderheid voor de wet allerminst zeker. Het debat duurde zo lang dat nog niet alle fracties aan het woord zijn geweest, het gaat vandaag verder. Maar ook het CDA lijkt tegen en de CU, ziet er evenmin veel in. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we dan maar hopen.