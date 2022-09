et huwelijk van prinses Elizabeth met Philip Mountbatten in 1947 werd bij mijn weten door de BBC live op tv uitgezonden. Kijk je op YouTube dan zie je een (ik neem aan de) film van de Britse Pathé. Het was niet de eerste tv-uitzending die ik zag; dat was via zo’n klein bol scherm in een stampvol café aan de Rozenlaan in Ginneken – waarschijnlijk zo’n experimentele uitzending vanuit Eindhoven. Maar de trouwpartij mocht ik volgen in het clubhuis van de Vereniging IJsvermaak, aan de Bouvignelaan. De kroning tot queen Elizabeth II in 1953 (ze was haar vader George in ‘52 opgevolgd) was ook op tv te volgen. Ik was toen leerling journalist bij De Stem in Breda, waar ze voor het (inter)nationale nieuws nog volledig dreven op het anp, dat toen nog eigendom van de gezamenlijke Nederlandse dagbladen. Mijn suggestie om de kroning op tv te volgen werd niet overgenomen.

