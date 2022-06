olumnist en amateurwielrenner Thijs Zonneveld gaat in de DPG-kranten tekeer over de behandeling van wielrenners door andere weggebruikers, naar aanleiding van de val van zijn fiets door oud-minister Sander Dekker. De valpartij zou zijn veroorzaakt door een zich aan hem ergerende, wandelende vrouw. ‘Geen groep krijgt zoveel haat over zich heen,.’ aldus Zonneveld.

Zonneveld mag dat, hij kan het weten. Maar ik vraag me wel af, of er momenteel, vooral sinds corona (in het midden gelaten of je wel van ‘sinds’ kunt spreken) geen sprake is van een algemene verkeershysterie.

Meer op Manieren – Voorpagina hhBest