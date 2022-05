f en toe zie je het nog wel eens in het KRO/NCRV-tv-programma BinnensteBuiten, het wooninterieur van de jaren vijftig. Mensen die dat koesteren, zelfs het interieur van hun (groot)ouders restaureren. In mijn archief trof ik een voorbeeld aan. Niet in het minst interessant omdat het de woonkamer is van een zogenaamde waarvan er prefab Maycretewoning waarvan er na de Tweede Wereeldoorlog 930 zijn opgericht, Ik maakte deze foto bij een goede vriend met een Agfa Isolette III, een van de eerste kleinbeeldcamera’s voor amateurs van na de oorlog. Zonder groothoeklens, vandaar het beperkte bereik.

Enkele kenmerkende details: uiteraard de kolenhaard waarop – nee geen fluitketel – maar een plantengieter, De bakstenen schouw, nog net zichtbaar, de lamp, het boekenkastje en de salontafel met glazen blad (toen best wel modern). De krantenlezer zit lekker een sigaret te roken (hij was een kettingroker).

Lang geleden dat ik iets plaatste in de rubriek Achterom kijken. Ik vond dat de foto daar thuishoort.

Meer over de persoon op de foto is te vinden op de website Brabant in Beeld