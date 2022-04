oen Josif Wissarionowitsj Dzjoegasjwili, beter bekend als Josef Stalin, op de ochtend van 5 maart 1953, tegen het middaguur niet, zoals tot dan gebruikelijk, tevoorschijn kwam uit zijn kamer in zijn datsja in Koentsjewo, een buitenwijk van Moskou, durfde niemand de deur te openen. Stalin was meestal tot diep in de nacht op, hem in zijn slaap storen durfde niemand: hij had al voor minder mensen laten fusilleren of naar Siberië gestuurd. Pas toen hij een dag later nog niet naar buiten was gekomen durfde men voorzichtig de deur te openen; Stalin lag dood op de vloer.

