Peter Stiekema

e vaste kijkers van het Vragenuurtje kregen dinsdagmiddag een fraai voorbeeld van wat de nieuwe politiek van openheid van het kabinet Rutte-Kaag nu precies op de kous heeft. Alles zou immers anders en beter worden, dan in de voorgaande jaren, zo was beloofd. Nou, dat valt allemaal nogal tegen, zo bleek uit het vertoonde gedrag van beide bewindslieden. Minister Kaag (Financiën, tevens vice-premier) kwam niet opdagen bij het wekelijkse vragenuurtje. Lilian Marijnissen wilde haar vragen stellen over de dalende koopkracht van Nederlanders, maar ze was er niet.

In de Tweede Kamer heerst al langer onvrede over bewindslieden die zich te gemakkelijk laten vervangen tijdens het vragenuurtje. Kaag bleek in Maastricht te zijn voor een speech voor studenten over het Europese beleid van het kabinet, zo had de altijd wakkere Pieter Omtzigt al ontdekt. Lekker belangrijk in deze tijd van oorlog en corona en een groeiende armoede onder de burgers. Bovendien bleek ze ’s avonds aan te zullen schuiven bij een van de vele discussieprogramma’s op tv. Leuter, leuter, klets, klets en blablabla. Ook premier Rutte, aan wie Marijnissen de vragen eigenlijk eerst had willen stellen, bleek niet beschikbaar. Ongetwijfeld weer een fraaie speech aan het voorbereiden voor de Oekraïense televisie, over de voortreffelijkheid van Nederland in het algemeen en die van Rutte zelf in het bijzonder. En dat ook nog eens in heel matig Engels.

Kaag had de grasgroene staatssecretaris Aukje de Vries als vervanger gestuurd tot begrijpelijk ongenoegen van de meeste Kamerleden. Ook het feit dat talkshow Op1 Sigrid Kaag gisteravond zou ontvangen, viel niet goed. „Misschien dat u tussen uw televisieoptredens en toespraken tijd heeft voor de Tweede Kamer”, beet Lilian Marijnissen Kaag toe op Twitter. ‘Wat een minachting’. Heerlijk die ruzies. Genieten voor de TV.

Zoals gezegd had Marijnissen eigenlijk de minister-president willen bevragen over de koopkracht van burgers. Tot nu toe stelde de premier zich op het standpunt zulks in de Voorjaarsnota te willen regelen, maar die komt pas ergens in juni, als het meezit. De Kamer wil daar niet op wachten. Uiteindelijk kwam Rutte later op de dinsdag, het Vragenuurtje was toen al lang afgelopen, toch nog opdraven in de Kamer. De koopkracht krijgt immers een enorme dreun door de sterk gestegen prijzen van met name energie en brandstof, maar ook van voedingswaren. Marijnissen was benieuwd wat het kabinet daartegen voor actie onderneemt. Nog niet veel, zo bleek uit de antwoorden van Rutte. ‘We zullen zien wat we kunnen doen, maar we zullen er allemaal op achteruitgaan, was het gratuite antwoord. En zo blijkt dat ook in de nieuwe politiek holle frasen nog steeds het hardst klinken. Dit was brandhout, goedenavond.

