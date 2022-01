Peter Stiekema

e Nederlandse overheid is dus bereid wapens naar Oekraïne te sturen teneinde te trachten de Russen een lesje te leren, mochten die het land inderdaad binnenvallen. De vraag is dan uiteraard: welk wapentuig? Het vaderlandse leger heeft aan alles gebrek.

‘Zouden die op weg zijn naar Oekraïne?’

Enkele tientallen tanks moeten worden geleased van de Duitsers, een deel van de marineschepen ligt in de mottenballen wegens te weinig varend personeel, ten dele door corona, maar ook door onderbezetting. Aan munitie, zelfs oefenmunitie, is een schrijnend gebrek en soldaten moeten bij schietoefeningen pauw pauw roepen, of zelfs pief paf poef.

Ik keek dinsdagmiddag met stijgende verbijstering naar een debat over dit onderwerp in het Vragenuurtje. Vragenuurtje en een debat over zo’n link onderwerp? Daar is zo’n uurtje toch hoegenaamd niet voor geschikt? Daar besteed je toch minstens een dag aan, of nog langer. Tot die Kamer lijkt nog lang niet te zijn doorgedrongen dat een moderne oorlog vooral een cyberoorlog is, waarbij hackers een grote rol spelen en die hebben ze in Rusland meer dan genoeg. Maar wij denken hier nog aan de Maas-Peel-Raamstelling, de Grebbeberg en de Hollandse Waterlinie. Het eerste wat die Russen doen in geval van oorlog is de computersystemen bij de vijand helemaal plat leggen om de energievoorziening, de communicatie en het vervoer te onderbreken, zodat niemand meer weet waar hij aan toe is en het hele land in kou en duisternis is gehuld. En de kolengestookte computers in Nederland zullen die hackers geen strobreed in de weg leggen. Dreigen met hele zware sancties, zoals in het Vragenuurtje gebeurde, wordt meteen gevolgd door de afsluiting van het Russische gas, waar een groot deel van West-Europa van afhankelijk is.

Vorige week reden mijn vrouw en ik toevallig achter een truck met oplegger van het Nederlandse leger. Er stonden een paar totaal verroeste rupsvoertuigen op. Onderdelen ervan dreigden op de straat te belanden Mijn vrouw maakte er gauw een foto van. Zouden die op weg zijn naar Oekraïne zei ik enigszins cynisch tegen haar. ‘Die halen de snelweg naar Aken nog niet’.

Ik hoop dat een meerderheid in het parlement die idioterie nog tegen weet te houden. Voor een dergelijk verdragende beslissing is die wel degelijk nodig. Dat het gezonde verstand, als dat er in Den Haag nog is, weer moge gaan regeren.

Vuilnismááááán, mogen die verroeste gevechtswagens en de lege hulzen ook nog mee naar Oekraïne?

