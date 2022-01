Peter Stiekema

erwijl het nieuwe kabinet Rutte IV maandag in volle luister op het koninklijk bordes stond te glimmen, wachtten zo’n 250 kilometer verderop in Groningen tienduizenden mensen in eindeloze rijen op hun beurt om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van zegge en schrijve tienduizend gulden. 50.000 mensen hebben recht op dat bedrag, maar er was maar 300 miljoen euro beschikbaar. 20.000 Groningers zouden dus buiten de boot vallen.

‘Op is op’ zei de arrogante staatsecretaris Vijlbrief, in het nieuwe kabinet belast met de oplossing van de aardgasproblemen en schadeafhandeling voor de Groningers en nog enkele duizenden inwoners van het aanpalende Drenthe.

Het leken maandag beelden uit een derdewereldland, of Rusland. Maar de rijen stonden toch echt voor gemeentehuizen in de provincie Groningen en niet te vergeten voor de computers thuis, die het uiteraard ook weer eens lieten afweten. Terwijl in Den Haag de nieuwe bewindslieden, al dan niet in jacquet (voor sommigen was dat zelfs de eerste keer) bij het uitspreken van hun gelofte naar een stotterende koning luisterden, stonden vele Groningers uren in de kou om uiteindelijk toch met een ‘niet’ uit de bus te komen. Bejaarden hadden zelfs tuinstoelen meegenomen om in de wachtende rijen nog even te kunnen zitten. Een godvergeten schande. Welke hufter verzint nou zoiets.

De rijen voor de gemeentehuizen zorgden op de dag van de inauguratie van Rutte IV voor een Haags pr-debacle in Groningen, de provincie die toch al model staat voor een tekortschietende overheid. Een overheid die er maar niet in slaagt burgers uit de problemen te helpen, zoals ook uit de toeslagenaffaire blijkt.

Eigenlijk zou deze schandelijke manier van handelen genoeg aanleiding moeten geven om het hele kabinet maar meteen naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.. Maar dat zal niet gebeuren, omdat de regering van VVD, D66, CDA en CU (oude wijn in andere zakken en lege dozen) de meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Dus dat wordt weer jarenlang aanmodderen.

Of is dit de nieuwe regeringsstijl van het kabinet. Nu in de rij voor een schadevergoeding, die veel te laag is om de schade aan de woningen te vergoeden en straks allemaal in de wachtrij voor de gaarkeuken, nu de kosten van levensonderhoud uit de pan rijzen en de inflatie op hol slaat?

Enkele dagen eerder waren de Groningers nog verrast door (demissionair) minister Blok, die stelde dat de gaskraan toch weer verder open moet omdat buurland Duitsland een gastekort heeft. Er waren tijden, nog niet eens zo lang geleden, dat Duitsland gas genoeg had. Onder meer zes miljoen Joden hebben dat fenomeen nooit meer na kunnen vertellen.

Nee, het heeft er alle schijn van dat Groningen wat het kabinet Rutte IV betreft rustig de Waddenzee in kan zakken, dan zijn ze meteen van dat wingewest, dat nu alleen maar geld kost, verlost.